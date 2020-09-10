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Пиво начнут маркировать в России

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Минпромторг предложил начать маркировку пива, а затем распространить ее на другие виды алкоголя, заявил глава министерства Денис Мантуров. Сейчас в обязательном порядке маркируются меховые изделия, табачная продукция, обувь и лекарства.

«Из пока не затронутых экспериментом позиций считаем важным зайти с маркировкой в сегмент алкоголя, чтобы защитить наших потребителей: это важно, поскольку данная сфера особенно подвержена контрафакту и фальсификату. Мы предлагаем начать с пива и дальше масштабировать проект на другие алкогольные напитки», — приводит ТАСС слова Мантурова.

Министр напомнил, что сейчас в РФ в обязательном порядке маркируются меховые изделия, табачная продукция, обувь и лекарства. До конца 2020 года станет обязательной маркировка фототоваров, шин и парфюмерии, а с января 2021 года — одежду и молочной продукции.

Мантуров отметил, что введение маркировки повлекло за собой выход из тени отдельных компаний, соответственно, увеличив поступления в бюджет. «Очевиден и эффект для потребителей: это и надежность, и гарантии подлинности, и полнота информирования», — сказал он.

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