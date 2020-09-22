Лавочка имени Ильи Варламова появилась в Бурятии

После визита блогера Ильи Варламова в город Улан-Удэ в Бурятии, чиновники отремонтировали одну из лавочек и присвоили ей имя блогера, сообщила пресс-служба Комитета городского хозяйства.

Российский блогер-урбанист Илья Варламов в марте приезжал в Улан-Удэ. Он прогулялся не только по центру города, но и заехал в отдаленные районы. После визита он выложил видео, где поделился впечатлениями.

Во дворе дома по улице Буйко блогеру попалась на глаза советская скамейка, находящая в плачевном, аварийном состоянии. Он указал на удобную эргономику скамейки и даже объявил, что «когда-то деды знали, что такое нормальная лавка». Блогер уехал, но его наблюдения не остались незамеченными.

Комбинат по благоустройству вывез скамью на базу, где плотники отреставрировали ее за несколько дней. После восстановления поврежденных бетонных боковин, монтажа новых деревянных брусков и общей покраски скамейка была возвращена на прежнее место во дворе с табличкой: «Скамейка имени Ильи Варламова».

Фото: © Комитет городского хозяйства Улан-Удэ

Несмотря на все минусы и замечания, Улан-Удэ очень понравился блогеру. По его мнению, это невероятно интересный город.

«У вас сохранились районы 30-х годов, 20-х годов, в центре — дореволюционные деревянные кварталы, купеческая застройка. Вы как учебник истории, который можно листать и выбирать лучшее», — резюмировал блогер.