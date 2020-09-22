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Молния убила охотника на острове под Томском

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Павел Москаев / CC BY 3.0

Пожилой охотник погиб от удара молнией на острове Ташьян в Кривошеинском районе Томской области, сообщило СУ СКР по региону.

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По информации следствия, в пятницу 73-летний мужчина в компании охотился на острове Ташьян. Из-за грозы друзья пенсионера вернулись в избушку, он остался на улице. Позже охотника нашли мёртвым.

«На теле погибшего обнаружены повреждения, характерные для поражения электрическим током. Также обнаружены следы оплавления на сотовом телефоне, находившемся на груди погибшего, и на стволе охотничьего ружья. Основной версией следствия о причине смерти мужчины является поражение электрическим током от удара молнией», – сказано в сообщении. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

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Топ комментариев

jeryakob

самым нуждающимся. омону еще надо

merkulov tolya

как им верить если они из всех договоров выходят

Nik3316

перевожу... первые выпустили, поэтому бабла хотим, хотя не факт что он поможет...

150388

Зарплата судьи примерно 200 000 руб, итого 200 000 *3%= 6000 руб это примерно около 78 долларов... Знатно...

Uynachalnica

А то, стоят на страже конституции, однозначно!