Молния убила охотника на острове под Томском

Пожилой охотник погиб от удара молнией на острове Ташьян в Кривошеинском районе Томской области, сообщило СУ СКР по региону.

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По информации следствия, в пятницу 73-летний мужчина в компании охотился на острове Ташьян. Из-за грозы друзья пенсионера вернулись в избушку, он остался на улице. Позже охотника нашли мёртвым.

«На теле погибшего обнаружены повреждения, характерные для поражения электрическим током. Также обнаружены следы оплавления на сотовом телефоне, находившемся на груди погибшего, и на стволе охотничьего ружья. Основной версией следствия о причине смерти мужчины является поражение электрическим током от удара молнией», – сказано в сообщении. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.