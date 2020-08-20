НАВЕРХ

Молния убила подростка в Кемеровской области

Источник:
Sibnet.ru
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Молния поразила двух подростков в Прокопьевске, один из них скончался, второй с электротравмой госпитализирован, сообщило СУ СК РФ по Кемеровской области в четверг.

По данным ведомства, тело 14-летнего мальчика со следами поражения молнией было обнаружено в лесополосе в среду днем, его товарищ выжил, он госпитализирован.

Следователи считают, что, когда началась гроза, подростки решили укрыться под кроной дерева, и в него ударила молния. В местных СМИ писали, что мальчики прятались под опорой ЛЭП, в СК эту информацию не подтверждают.

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