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Разработчик лекарства от COVID-19 объяснил высокую цену

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Промомед»

Высокая цена препарата от коронавирусной инфекции «Арепливир» обусловлена тем, что он спасает жизни, заявил председатель совета директоров «Промомед» Петр Белый. Компания продолжает работать над повышением доступности препарата.

«Арепливир» появился в российских аптеках с понедельник. Его стоимость — 12,3 тысячи рублей за упаковку в 40 таблеток по 200 миллиграммов. Лекарство отпускается по рецепту.

«Он стоит столько, сколько он стоит. Я вам могу сказать точно, что "Арепливир" — это самый дешевый в мире препарат, который спасает жизни», — сказал Белый в эфире Первого канала.

Он также отметил, что за всю историю применения этого лекарства ни одному пациенту, принимающему его, не понадобился аппарат ИВЛ.

«Для того чтобы выпустить "Арепливир" в течение трех месяцев и разработать такой эффективный препарат, нам потребовалась мобилизация существенных человеческих и финансовых ресурсов. Именно поэтому данный инновационный препарат не является дешевым. Но мы не прекращаем работать над повышением доступности препарата», — сказал Белый в другом интервью на телеканале «Россия-24».

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