Разработчик лекарства от COVID-19 объяснил высокую цену

Высокая цена препарата от коронавирусной инфекции «Арепливир» обусловлена тем, что он спасает жизни, заявил председатель совета директоров «Промомед» Петр Белый. Компания продолжает работать над повышением доступности препарата.

«Арепливир» появился в российских аптеках с понедельник. Его стоимость — 12,3 тысячи рублей за упаковку в 40 таблеток по 200 миллиграммов. Лекарство отпускается по рецепту.

«Он стоит столько, сколько он стоит. Я вам могу сказать точно, что "Арепливир" — это самый дешевый в мире препарат, который спасает жизни», — сказал Белый в эфире Первого канала.

Он также отметил, что за всю историю применения этого лекарства ни одному пациенту, принимающему его, не понадобился аппарат ИВЛ.

«Для того чтобы выпустить "Арепливир" в течение трех месяцев и разработать такой эффективный препарат, нам потребовалась мобилизация существенных человеческих и финансовых ресурсов. Именно поэтому данный инновационный препарат не является дешевым. Но мы не прекращаем работать над повышением доступности препарата», — сказал Белый в другом интервью на телеканале «Россия-24».