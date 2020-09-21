Навальный потребовал от российских властей вернуть одежду

Оппозиционер Алексей Навальный, проходящий курс лечения в берлинской клинике «Шарите», потребовал от российских властей вернуть его одежду.

«Отведенные по закону 30 суток доследственной проверки истекли. Я требую, чтобы мою одежду аккуратно упаковали в целлофановый пакет и вернули мне», — написал Навальный на своем опциальном сайте.

Навальный утверждает, что его одежда является важным вещественным доказательством. «Отведенные по закону 30 суток доследственной проверки истекли. Я требую, чтобы мою одежду аккуратно упаковали в целлофановый пакет и вернули мне», — заявил он.

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Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Он впал в кому. По требованию родственников перевезли самолетом в Германию. Позднее немецкие власти заявили, что его отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок». Но никаких доказательств в пользу версии об отравлении России представлено не было, несмотря на ее многочисленные просьбы.