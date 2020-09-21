НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Навальный потребовал от российских властей вернуть одежду

Источник:
Sibnet.ru
560 22
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Оппозиционер Алексей Навальный, проходящий курс лечения в берлинской клинике «Шарите», потребовал от российских властей вернуть его одежду.

«Отведенные по закону 30 суток доследственной проверки истекли. Я требую, чтобы мою одежду аккуратно упаковали в целлофановый пакет и вернули мне», — написал Навальный на своем опциальном сайте.

Навальный утверждает, что его одежда является важным вещественным доказательством. «Отведенные по закону 30 суток доследственной проверки истекли. Я требую, чтобы мою одежду аккуратно упаковали в целлофановый пакет и вернули мне», — заявил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПесков рассказал об абсурде в истории с Навальным

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Он впал в кому. По требованию родственников перевезли самолетом в Германию. Позднее немецкие власти заявили, что его отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок». Но никаких доказательств в пользу версии об отравлении России представлено не было, несмотря на ее многочисленные просьбы.

Тема: Отравление Алексея Навального
Результаты проверки номера Навального озвучили в томском отеле
Навальный рассказал о восстановлении
Песков рассказал об абсурде в истории с Навальным
Навального выдвинут на Нобелевскую премию
смотреть все
ЧП #Громкое дело
КАРТИНА ДНЯ
•
Навальный потребовал от российских властей вернуть одежду
•
Попова не увидела причин для введения ограничений из-за COVID
•
Британия запретит машины на бензине через 10 лет
•
Большей части россиян снизили зарплату из-за карантина
Подробности
•
Вредные старообрядцы Забайкалья: как выжить вопреки
•
Кто живет в водонапорной башне?
•
Прививка от гриппа: «за» и «против» в период коронавируса
•
Шальное золото: что натворили иркутские «Бонни и Клайд»
Как это работает
•
Споет и покажет: как колонка «Маруся» управляет Wink
•
В банках и пакете: как засолить хрустящие огурчики
•
Какой утеплитель выбирают профессионалы?
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Робот Николай будет записывать новосибирцев в поликлиники
Сибирь 21.09.2020 19:02
Беспризорные собаки в Забайкалье стали опаснее волков
Сибирь 21.09.2020 18:02
Ученики 29 новосибирских школ заразились COVID
Сибирь 21.09.2020 18:01
Юная томичка стала лучшей электромонтажницей страны
Сибирь 21.09.2020 18:00
Самое популярное
Пострадавшее от разлива топлива в Норильске озеро умерло
8523
Кубок России по фигурному катанию покажут на Первом канале
7370
Карелин сменит Госдуму на Совет Федерации
3073
Агафья Лыкова подарила камни директору «Хакасского» заповедника
2784
Обсуждение (22)
КАРТИНА ДНЯ
•
Навальный потребовал от российских властей вернуть одежду
•
Попова не увидела причин для введения ограничений из-за COVID
•
Британия запретит машины на бензине через 10 лет
•
Большей части россиян снизили зарплату из-за карантина
Подробности
•
Вредные старообрядцы Забайкалья: как выжить вопреки
•
Кто живет в водонапорной башне?
•
Прививка от гриппа: «за» и «против» в период коронавируса
•
Шальное золото: что натворили иркутские «Бонни и Клайд»
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Споет и покажет: как колонка «Маруся» управляет Wink
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Nik3316

логика абзац)))ты еще забыл написать количество спецслужб всех стран которые имеют доступ к этому яду......

merkulov tolya

как им верить если они из всех договоров выходят

muroroa

За что извинился, что некачественный яд?Если это БОВ то на соседней могиле трава не должна расти, а с...

Nik3316

Цитатапроживающий в США химикно яд стопудов Российский, а как по другому)) Максимка не даст соврать...

Nik3316

нexрен кусать руку, которая тебя кормит...