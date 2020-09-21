Ревнивый муж в Забайкалье убил жену на глазах у детей

Прокурор в понедельник попросил приговорить забайкальца, убившего жену на глаза у детей и соседей, к внушительному сроку. Обвиняемый настаивает на смягчающих обстоятельствах, сообщила пресс-служба краевого суда.

По версии следствия, утром 14 октября 2019 года житель Забайкалья, ревновавший жену, вооружился пчеловодческим ножом и дождался, когда его супруга и маленькая дочь выйдут из подъезда. Когда женщина появилась на улице, ревнивец бросился к ней и стал бить ножом по телу, шее, рукам и ногам. Бил ногами умирающую жену. За жуткой расправой наблюдала дочка.

Женщина умерла на месте от обильной кровопотери. А через несколько минут из подъезда вышли маленький сын и мать убитой — бабушка повела внука в детский сад. Они увидели обезумевшую от страха и горя девочку, и тело женщины в луже крови.

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Мужчину задержали и поместили под стражу. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «д» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). Максимальная санкция по этой статье предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В понедельник в суде состоялись прения сторон. Прокурор попросил суд назначить обвиняемому наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии строго режима. Подсудимый, в свою очередь, попросил суд переквалифицировать его действия со статьи 105 УК РФ на статью 107 УК РФ (убийство, совершенное в состоянии аффекта). Суд огласит решение через неделю.