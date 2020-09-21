Тело профессора нашли возле кладбища в Новосибирске

Прохожий нашел тело пропавшего в марте профессора Геннадия Кулакова возле Южного кладбища, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

88-летний ученый Института Горного дела Геннадий Кулаков пропал в марте — он ушел в работы, но домой не вернулся.

«Возле Южного кладбища в Советском районе было обнаружено тело с гнилостными изменениями. При погибшем имелась записка с данными, которые позволили предположить, что данное лицо является Геннадием Кулаковым. По данным следствия, мужчина всегда ее имел при себе на случай его пропажи», — говорится в сообщении.

Точную причину смерти потерпевшего установит судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Кулаков автор и соавтор около 370 печатных научных трудов. Он — один из ведущих специалистов в мире по разработке и реализации в производстве метода скважинных фотоупругих датчиков. Автор комплекса приборов и методов для геомеханических и геофизических исследований массива горных пород, говорится о Кулакове на сайте Института горного дела.