Экс-губернатор Омской области госпитализирован с подозрением на COVID

Бывший губернатор Омской области Леонид Полежаев попал в больницу с подозрением на коронавирус, об этом журналистам сообщил представитель минздрава региона.

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По информации минздрава, Полежаев госпитализирован в областную клиническую больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию, он находится «в удовлетворительном состоянии».

Леонид Полежаев возглавлял Омскую область в течение 20 лет, он был неоднократно переизбран. Ушёл в отставку в 2012 году, сейчас возглавляет фонд «Духовное наследие». Полежаеву 80 лет.