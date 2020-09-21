Экс-губернатор Омской области госпитализирован с подозрением на COVID

Фото: © сайт президента РФ
Бывший губернатор Омской области Леонид Полежаев попал в больницу с подозрением на коронавирус, об этом журналистам сообщил представитель минздрава региона.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГлава Тувы выписался из больницы после пневмонии
По информации минздрава, Полежаев госпитализирован в областную клиническую больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию, он находится «в удовлетворительном состоянии».
Леонид Полежаев возглавлял Омскую область в течение 20 лет, он был неоднократно переизбран. Ушёл в отставку в 2012 году, сейчас возглавляет фонд «Духовное наследие». Полежаеву 80 лет.