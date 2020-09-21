Глава Тувы выписался из больницы после пневмонии

Глава Тувы Шолбан Кара-оол, заявивший, что заразился коронавирусом второй раз, выписался из больницы, сообщил он на странице в «ВКонтакте».

«Ночь перед вылетом в аэропорту. Срочно обсудили с сенатором Д.И. Оюн рабочие вопросы по защите интересов нашей республики в федеральных ведомствах», — написал Кара-оол под видео, что означает, что он выписался из больницы в Москве и летит обратно в Туву.

Кара-оол лечился в Москве от пневмонии, сам он сообщал, что во второй раз заразился коронавирусом. Эта информация не подтвердилась. В первый раз глава Тувы переболел COVID-19 в мае, причем выздоровел за 10 дней.

На днях в телеграм-каналах начали распространять информацию, что Кара-Оол уйдет в отставку по состоянию здоровья, но Шолбан завил, что хоронить его еще рано. Следующие выборы в республике должны пройти в 2021 году.