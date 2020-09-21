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США сделали России «хорошее предложение» по ядерному оружию

Источник:
«Коммерсантъ»
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Специальный посланник президента по контролю над вооружениями США Маршалл Биллингсли, что считает заявленные Вашингтоном параметры нового соглашения по стратегическим наступательным вооружениям «хорошим предложением» России.

«Россия сама должна решить, хочет ли она продлевать действие ДСНВ. Мы сделали ей хорошее предложение. Мы не думаем, что это предложение несправедливое. Мы считаем, что оно основано на принципе взаимности и приведет к большей прозрачности. И мы думаем, что это очень ценно в сложившейся обстановке, когда Соединенные Штаты и Россия не доверяют друг другу ни в чем», — сказал Биллингсли в интервью «Коммерсанту».

Договор был заключен между Россией и США в 2010 году и вступил в силу в 2011-м. Срок его действия истекает в феврале 2021 года. В соответствии с соглашением Москва и Вашингтон должны сократить число стоящих на вооружении ядерных боезарядов примерно до 1,5 тысячи штук каждая, а количество стоящих на вооружении межконтинентальных баллистических ракет, а также ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках — до 700.

По словам Биллингсли, Москва и Вашингтон уже пришли к единому мнению в том, что касается участия Китая в возможном новом соглашении по ядерному оружию и средствам его доставки.

Вместе с тем Соединенные Штаты выступают против включения в договор своих европейских союзников — Великобритании и Франции. «Мы ясно дали понять нашим российским коллегам, что то, что делает Китай, существенно отличается от того, что делают Великобритания и Франция. Ни Великобритания, ни Франция не наращивают свои ядерные арсеналы. Китай же занимается активной разработкой и развертыванием своего ядерного оружия», — объяснил Биллингсли.

В целом сделанные Соединенными Штатами предложения по продлению или перезаключению ДСНВ Биллингсли назвал «умеренными» и «разумными», подчеркнув, что если Россия на них не согласится сейчас, то после президентских выборов в США договоры будут осложнены.

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Политика #Мир #Говорят о России #Военная политика #Оружие
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