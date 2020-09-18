Дело Шамсутдинова рассмотрит суд присяжных

Дело солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восемь человек в воинской части Забайкалья, рассмотрят с участием присяжных заседателей, сообщил Второй Восточный окружной военный суд.

«Рассматривается с участием присяжных заседателей», — говорится в тексте. Защищать Шамсутдинова будут адвокаты Лев Асауленко, Руслан Нагиев и Равиль Тугушев. Дата предварительного слушания пока не назначена.

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Шамсутдинов проходил срочную службу в Забайкалье. 25 октября 2019 года он расстрелял восемь сослуживцев, двоих тяжело ранил. Его задержали на месте преступления и предъявили обвинение по статье 105 УК РФ (убийство).

В феврале 2020 года состоялся суд, где Шамсутдинов фигурировал как потерпевший в результате неуставных отношений в воинской части (дедовщины).

Обвиняемый Руслан Мухатов признал свою вину частично, его приговорили к двум годам лишения свободы условно.