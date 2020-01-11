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Отец Шамсутдинова рассказал про издевательства над сыном

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Отец Рамиля Шамсутдинова, которого обвиняют в убийстве восьмерых сослуживцев в Забайкалье, рассказал журналистам, как в военной части издевались над его сыном.

«Как я понял, над Рамилем начали издеваться сразу, как он пришел в эту часть. Не только в отношении моего сына такое было, сейчас там восемь потерпевших», — цитирует Салима Шамсутдинова РБК.

Для этого участники издевательств «выбирали места без камер», чтобы не оставлять улики. Кроме этого, новобранца били по ногам, а также по тем местам, где не остаются синяки. Рамиля заставляли делать физические упражнения, которые способствуют моральному подавлению.

«Отпор он им давал до конца. До этого происшествия. В одиночку его не осилить было, вчетвером, впятером держали его и били. Остальные сломались в течение недели-двух. А он держался несколько месяцев», — отметил мужчина.

По мнению Салима, сын не рассказывал ему об издевательствах, поскольку у него отбирали телефон, домой он звонил только под присмотром офицеров. Кроме этого, могло сыграть роль, что отец призывника незадолго до этого перенес инсульт.

Рамиль Шамсутдинов 25 октября расстрелял восьмерых своих сослуживцев в военной части в Забайкалье. Позднее его признали потерпевшим по статье 335 УК — нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими.

Тема: Убийство военнослужащих в Забайкалье
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