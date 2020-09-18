Бюджет небольшого города потратят на ремонт Дома правительства

Российские власти направят из бюджета 5,27 миллиарда рублей на реконструкцию Дома правительства на Краснопресненской набережной, требующего обновления.

«Необходимость реконструкции здания связана "с разрушением гидроизоляционного слоя покрытия здания, аварийным состоянием кровли и, как следствие, большим числом протечек, в том числе в подвальной части, а также с высокой степенью износа инженерных систем и оборудования», —уточнили РБК в пресс-службе правительства.

Отмечается, что в планах предусмотрена реконструкция: цокольной части здания, подземных гаражей, семиэтажной части кровли и 20-ти этажной части кровли, тепловых пунктов, главной лестницы, подпорных стен, фасадов и инженерных систем здания.

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В ходе реконструкции часть сотрудников переедет в историческое здание бывшего Народного комиссариата по делам национальностей (Наркомнаца) в Трубниковском переулке (сейчас принадлежит Минэкономразвития).

Завяленная сумм равна казне небольшого города, Так, доходная часть бюджета Абакана на 2020 год составляет 5,8 миллиарда рублей.