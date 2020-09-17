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Правительство порежет расходы на чиновников и вооружения

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Правительство сбалансирует государственный бюджет, снизив расходы на программы вооружений и зарплаты чиновников, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

В одобренном правительством проекте госбюджета планируется на 10% оптимизировать все «незащищенные» статьи бюджетных расходов. На 5% сократят государственные программы по вооружению. Кроме того, в 2021 году не предполагается индексировать зарплаты чиновников, приводит слова Силуанова РБК.

Глава Минфина отметил, что оптимизация и сокращение статей расходов позволила выйти правительству на общие сбалансированные принципы бюджетной политики в 2022 году. «Что называется, по ниточке со всех мер собирали, чтобы сбалансировать бюджет», — цитирует его РБК.

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Ранее Силуанов сообщил, что дефицит бюджета планируют снизить с 4,4% ВВП в 2020 году до 2,4% в 2021 году и около одного процента ВВП в 2022 году. В 2023 году дефицит бюджета прогнозируется в 1,1% ВВП.

По оценке Минфина, в текущем году доходы составят почти 17,9 триллиона рублей, в 2021 году — 18,76 триллиона рублей. В 2022 и 2023 годах доходы прогнозируются на уровне 20,63 триллиона рублей и 22,26 триллиона рублей соответственно.

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