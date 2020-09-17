Карелин сменит Госдуму на Совет Федерации

Депутат Госдумы Александр Карелин досрочно сложит полномочия члена нижней палаты парламента. «Единая Россия» отправит его в Совет Федерации.

Проект постановления о досрочном прекращении полномочий Карелина опубликован электронной базе данных ГД. В документе указывается, что основанием будет заявление депутата, в котором он объяснил, что отказывается от думского мандата в связи с избранием депутатом Законодательного собрания Новосибирской области.

Заксобрание намерено делегировать Карелина в Совет Федерации, сообщил первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», вице-спикер регионального парламента Андрей Панферов.

Карелин является персоной федерального значения. Он будет решать стратегические интересы региона и в Совете Федерации, цитирует ТАСС Панферова.

Знаменитый борец греко-римского стиля, трехкратный олимпийский чемпион Карелин занимает пост депутата Госдумы с 1999 года. Он входит в состав президиума генсовета «ЕР».