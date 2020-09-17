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Карелин сменит Госдуму на Совет Федерации

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Депутат Госдумы Александр Карелин досрочно сложит полномочия члена нижней палаты парламента. «Единая Россия» отправит его в Совет Федерации.

Проект постановления о досрочном прекращении полномочий Карелина опубликован электронной базе данных ГД. В документе указывается, что основанием будет заявление депутата, в котором он объяснил, что отказывается от думского мандата в связи с избранием депутатом Законодательного собрания Новосибирской области.

Заксобрание намерено делегировать Карелина в Совет Федерации, сообщил первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», вице-спикер регионального парламента Андрей Панферов.

Карелин является персоной федерального значения. Он будет решать стратегические интересы региона и в Совете Федерации, цитирует ТАСС Панферова.

Знаменитый борец греко-римского стиля, трехкратный олимпийский чемпион Карелин занимает пост депутата Госдумы с 1999 года. Он входит в состав президиума генсовета «ЕР».

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Топ комментариев

senik

Да там все полное враньё. Навальный в на фоне полного здоровья пошёл в самолёте в туалет. Там сам выпил...

Voland2

Уборка в номере проводится сразу после выезда постояльца.Полное вранье...

shidoshi

господин путин я не разрешал тратить деньги, которые я плачу в виде налогов,на помощь лукашенко для борьбы...

Woodnox

как не простят? даж рады будут

ftt-07-077-00777

"Не бережёшь ты себя, Юрий Венедиктович, всё о народе думаешь..." (с)