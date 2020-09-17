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Директора наркологической клиники в Красноярске задержали после пожара

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СК РФ по Красноярскому краю

Следователи задержали директора наркологической клиники «Чистый город», во время пожара в которой погибли четыре пациента, сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю.

Рано утром в четверг во время пожара погибли четыре пациента наркологической клиники в центре Красноярска. Количество пострадавших устанавливается. 

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Задержана 45-летняя директор клиники «Чистый город». Ей грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

«Часть пациентов находились в клинике анонимно, и на данный момент установить личности погибших из-за термических повреждений не представляется возможным без проведения геномных экспертиз», — говорится в сообщении.

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