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Слепой на оба глаза мужчина получил водительские права

Источник:
Sibnet.ru
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Слепой на оба глаза мужчина в Оренбургской области смог получить водительские права, сообщила прокуратура региона.

По данным ведомства, мужчина 16 лет стоял на диспансерном наблюдении у врача-офтальмолога, в 2018 году ему был поставлен диагноз «слепота обоих глаз». Однако тогда же он смог получить водительское удостоверение, хотя управлять автомобилем ему запрещено.

«Указанный недуг препятствует гражданину в самостоятельном использовании автомобиля и управлении им, поскольку, имея медицинские противопоказания к вождению, он может подвергнуть себя и других участников дорожного движения реальной опасности», — говорится в сообщении ведомства.

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Гражданин смог заменить водительские права по поддельной медицинской справке в МФЦ, цитирует РИА Новости источник в местном МВД.

Пока остается не выясненным, садился ли мужчина с таким недугом за руль. На данный момент прокуратура региона через суд добилась лишения его водительских прав.

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Топ комментариев

150388

Ты нам лучше скажи куда свои 30 серебряников потратил подзаборный житель кремля)))... Тоже ездил на выборы...

shidoshi

Януковичу уже 3,5 дали через месяц оказался в Ростове ))))))))Спасибо налогоплатильщики Российской Федерации...

scorpion2777

Тут тёща на днях попросила яду для крыс купить. Только "новичок" говорит не бери, он даже Навального...

wolkof71

Ребята с другой планеты опять выбрали себя.

150388

Очередной плевок от гнустных единорасов. Ну а компота спроса нет уже давно. Замкнутый круг😅