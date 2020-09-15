Слепой на оба глаза мужчина получил водительские права

Слепой на оба глаза мужчина в Оренбургской области смог получить водительские права, сообщила прокуратура региона.

По данным ведомства, мужчина 16 лет стоял на диспансерном наблюдении у врача-офтальмолога, в 2018 году ему был поставлен диагноз «слепота обоих глаз». Однако тогда же он смог получить водительское удостоверение, хотя управлять автомобилем ему запрещено.

«Указанный недуг препятствует гражданину в самостоятельном использовании автомобиля и управлении им, поскольку, имея медицинские противопоказания к вождению, он может подвергнуть себя и других участников дорожного движения реальной опасности», — говорится в сообщении ведомства.

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Гражданин смог заменить водительские права по поддельной медицинской справке в МФЦ, цитирует РИА Новости источник в местном МВД.

Пока остается не выясненным, садился ли мужчина с таким недугом за руль. На данный момент прокуратура региона через суд добилась лишения его водительских прав.