Упавшая с неба рыба побила автомобиль

Рыба упала с неба на автомобиль в штате Теннеси, США, в результате машина получила повреждения, сообщило местное Общество по защите дикой природы в Facebook.

Специалисты полагают, что белоголового окуня обронила птица, за которой гнался другой хищник, чтобы отобрать добычу. Голова рыбы застряла между передней левой фарой и бампером, а на последнем появилась небольшая вмятина.

Фото : © Tennessee Wildlife Resources Agency

В результате неожиданного инцидента никто не пострадал. «Мы видели много примеров, когда автомобили портили дикую природу, но никогда, чтобы рыба повреждала машину», — написали экологи.