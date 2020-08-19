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Упавшая с неба рыба побила автомобиль

Источник:
Sibnet.ru
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Рыба упала с неба на автомобиль в штате Теннеси, США, в результате машина получила повреждения, сообщило местное Общество по защите дикой природы в Facebook.

Специалисты полагают, что белоголового окуня обронила птица, за которой гнался другой хищник, чтобы отобрать добычу. Голова рыбы застряла между передней левой фарой и бампером, а на последнем появилась небольшая вмятина.

Фото: © Tennessee Wildlife Resources Agency

В результате неожиданного инцидента никто не пострадал. «Мы видели много примеров, когда автомобили портили дикую природу, но никогда, чтобы рыба повреждала машину», — написали экологи.

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Топ комментариев

Бревно в глазу

ЦитатаПутин пообещал рост российской экономики)))

Иркут 69

Что то как то вяло наобещал.... 😀Раньше он обещал более энергично, с выражением 👆

WSG0600-164-164

Это доля каждого Россиянина за ресурсы в год, скорее лет за 50,.

turan601

И вообще какого дьявола Путин перед Сечиным отчитывается? Сразу видно кто в стране главный

turan601

Ну а че? Так то сильный плевок! Но мы утремся!
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