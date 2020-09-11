Бомбардировщики США отработали удары по России

Американские бомбардировщики в конце августа отработали удары крылатыми ракетами по объектам на территории России, заявил главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин.

Три бомбардировщика В-52Н поднялись с британской авиабазы 31 августа и совершили полет над Нидерландами, Германией, Польшей, странами Балтии в район эстонского полигона Тапа и обратно над акваториями Балтийского и Северного морей.

«По нашей оценке, в ходе этого мероприятия экипажи B-52H отработали выход на рубеж применения крылатых ракет с нанесением условного ракетного удара по объектам в Калининградской области и других западных регионах нашей страны», — пояснил Суровикин.

До этого В-52Н отработали удары по России на учениях Allied Sky. Они провели тренировки по применению крылатых ракет из воздушного пространства над акваторией центральной части Черного моря и территорией Эстонии.

«Полагаем, что отработка вопросов боевого применения самолетов стратегической авиации в непосредственной близости от государственной границы Российской Федерации носит враждебный и провокационный характер», — подчеркнул главком.