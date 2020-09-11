Шторм с мокрым снегом накроет в Бурятию в выходные

Спасатели Бурятии предупредили жителей республики о надвигающемся шторме с грозами и мокрым снегом и попросили быть предельно острожными, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По информации Гидрометцентра, по южной половине республики и Прибайкалью в пятницу и субботу, а в воскресенье и понедельник в большинстве районов Бурятии, ожидаются дожди. Местами грозы и ветер до 20 метров в секунду. В горах юго-запада и южного Прибайкалья мокрый снег.

«Значительно возрастает риск чрезвычайных ситуаций и аварий на объектах энергетики, ЖКХ, затруднение движения на дороге. Организовано смс-оповещение населения. ГУ МЧС рекомендует жителям соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными», — прокомментировал начальник Центра управления в кризисных ситуациях Евгений Варава.

Он подчеркнул, что в неустойчивую погоду нужно отказаться от выходов на водоемы, в туристические маршруты и в горные походы. В случае возникновения чрезвычайно ситуации и необходимости помощи пожарных звоните по телефону 101 или 112.