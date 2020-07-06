Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако

Раскаты грома, молнии и ливень — нередкое явление после жаркого солнечного дня. Почему гроза сменяет изнуряющую жару, куда прятаться безопаснее, сколько живет грозовое облако и может ли молния ударить в одно место дважды?

Как возникает гроза

Гроза возникает, когда атмосфера становится неоднородной. Какие-то места земной поверхности прогрелись очень сильно, а соседние — слабее.

«Такая разница прогрева формирует перемещение воздушных масс по вертикали, начинает развиваться конвекция. Если в районе есть влажность, разница температур вовлекает в этот подъем влагу и формируются активные воздушные движения, создающие конвективные облака», — прокомментировала Sibnet.ru завкафедрой метеорологии и климатологии ГГФ ТГУ Валентина Горбатенко.





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При конвективных облаках на их вершине температура достигает минус 50 градусов, в середине минус 25 градусов. Это приводит к тому, что уже не капли опускаются верх и вниз в облаке, а кристаллы льда. А при их трении возникают электрические заряды.



Более тяжелые частицы несут на себе отрицательный заряд, а более легкие положительный. Они легче и поднимаются еще выше, возникает разность потенциалов. Она накапливается, ищет выход, и возникает молния. Вслед за вспышкой гремит гром — шумовое сопровождение процессов, происходящих с каплями в облаке.

Звук грома пролетает один километр примерно за три секунды. Если разделить количество секунд от момента вспышки до грома на три, получится расстояние до грозы в километрах.

Средняя продолжительность жизни грозового облака от 40 минут до часа. Но пока из одного облака льет дождь и сверкают молнии, другое может только набирать силу, поэтому гроза может длится очень долго.

Мифы и правда о грозе

Молния бывает только во время дождя

Чаще всего, молния возникает во время дождя. В Западной Сибири она редко ударяет туда, где нет дождя. Если же такое происходит, значит дождь в этом месте скоро будет.



«Сухие грозы в наших местах редкость, они возникают в южных широтах, когда капли дождя успевают испариться, не долетая до земли, но молния при этом сверкает», — сказала Горбатенко.

Молния дважды не ударяет в одно место

Эта пословица не соответствует законам физики. Конечно, попадание молнии в одну точку возможно редко, но, по словам эксперта, есть места избирательной грозопоражаемости.



«Один участок суши может отличаться от другого на расстоянии в один километр. Первый может в пять раз чаще подвергаться ударам молнии, чем соседний. Куда разрядится молния, зависит от физических свойств почвы или дерева — влажности, электропроводности», — объяснила собеседница.

Пострадавшего от молнии нельзя трогать

«Это неверно. Человек не удерживает электрический заряд, поэтому от прикосновения к человеку не ударит током», — пояснил сотрудник ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

Энергия молниевой вспышки может обеспечить свечение лампе в 100 Вт в течение трех месяцев.

В грозу опасно пользоваться мобильным телефоном

Это действительно так. «Наши специалисты предостерегают, что опасно пользоваться сотовым телефоном во время грозы. Он может притянуть молнию», — сказал Винаков. Поэтому МЧС советует в грозу, если человек находится на улице, отключить мобильный телефон.

От молнии надо прятаться под деревом

А вот это, наоборот, опасно. «Нужно избегать высоких деревьев. Риск попадание молнии наиболее вероятен в дерево, оно может выполнять роль молниеотвода», — отметил собеседник.



Спасатели советуют, если гроза застала на открытом пространстве, нужно сесть на корточки в любом естественном углублении и обхватить ноги руками. Нельзя находится у водоемов, деревьев и любых высоких строений — вышек, например.



Резиновая обувь при этом не спасет от удара. «Риск будет ниже, но полностью резиновые сапоги не смогут защитить человека», — отметил специалист МЧС.

Лучше всего спрятаться в магазине, доме или хотя бы машине, полностью ее закрыв и не трогая металл руками.