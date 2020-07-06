Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако

Раскаты грома, молнии и ливень — нередкое явление после жаркого солнечного дня. Почему гроза сменяет изнуряющую жару, куда прятаться безопаснее, сколько живет грозовое облако и может ли молния ударить в одно место дважды?
Как возникает гроза
Гроза возникает, когда атмосфера становится неоднородной. Какие-то места земной поверхности прогрелись очень сильно, а соседние — слабее.
«Такая
разница прогрева формирует перемещение воздушных масс по вертикали, начинает
развиваться конвекция. Если в районе есть влажность, разница температур
вовлекает в этот подъем влагу и формируются активные воздушные движения,
создающие конвективные облака», — прокомментировала Sibnet.ru завкафедрой метеорологии
и климатологии ГГФ ТГУ Валентина Горбатенко.
При конвективных облаках на их вершине температура достигает минус 50 градусов, в
середине минус 25 градусов. Это приводит к тому, что уже не капли опускаются
верх и вниз в облаке, а кристаллы льда. А при их трении возникают электрические
заряды.
Более тяжелые частицы несут на себе отрицательный заряд, а более легкие положительный. Они легче и поднимаются еще выше, возникает разность потенциалов. Она накапливается, ищет выход, и возникает молния. Вслед за вспышкой гремит гром — шумовое сопровождение процессов, происходящих с каплями в облаке.
Средняя продолжительность жизни грозового облака от 40 минут до часа. Но пока из одного облака льет дождь и сверкают молнии, другое может только набирать силу, поэтому гроза может длится очень долго.
Мифы и правда о грозе
Молния бывает только во время дождя
Чаще всего, молния возникает во время дождя. В Западной
Сибири она редко ударяет туда, где нет дождя. Если же такое происходит, значит дождь в этом месте скоро будет.
«Сухие грозы в наших местах редкость, они возникают в южных широтах, когда капли дождя успевают испариться, не долетая до земли, но молния при этом сверкает», — сказала Горбатенко.
Молния дважды не ударяет в одно место
Эта пословица не соответствует законам физики. Конечно, попадание молнии в
одну точку возможно редко, но, по словам эксперта, есть места
избирательной грозопоражаемости.
«Один участок суши может отличаться от другого на расстоянии в один километр. Первый может в пять раз чаще подвергаться ударам молнии, чем соседний. Куда разрядится молния, зависит от физических свойств почвы или дерева — влажности, электропроводности», — объяснила собеседница.
Пострадавшего от молнии нельзя трогать
«Это неверно. Человек не удерживает электрический заряд, поэтому от прикосновения к человеку не ударит током», — пояснил сотрудник ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.
В грозу опасно пользоваться мобильным телефоном
Это действительно так. «Наши специалисты предостерегают, что опасно пользоваться сотовым телефоном во время грозы. Он может притянуть молнию», — сказал Винаков. Поэтому МЧС советует в грозу, если человек находится на улице, отключить мобильный телефон.
От молнии надо прятаться под деревом
А вот это, наоборот, опасно. «Нужно избегать высоких деревьев. Риск попадание молнии наиболее вероятен в
дерево, оно может выполнять роль молниеотвода», — отметил собеседник.
Спасатели советуют, если гроза застала на открытом пространстве, нужно сесть на корточки в любом естественном углублении и обхватить ноги руками. Нельзя находится у водоемов, деревьев и любых высоких строений — вышек, например.
Резиновая обувь при этом не спасет от удара. «Риск будет ниже, но полностью резиновые сапоги не смогут защитить человека», — отметил специалист МЧС.
Лучше всего спрятаться в магазине, доме или хотя бы машине, полностью ее закрыв и не трогая металл руками.