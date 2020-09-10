Четвертый мост в Новосибирске откроют на год раньше

Четвертый мост через Обь ведут в эксплуатацию на год раньше срока — в декабре 2022 года, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в четверг.

Четвертый, или Центральный мост свяжет Ипподромскую магистраль с улицей Станционной. Общая стоимость объекта вместе с развязками — около 40 миллиардов рублей, 26 из них выделяет федеральный бюджет. Мост будет платным, ориентировочная стоимость проезда по нему — 100 рублей.

«Сегодня наш партнер — компания «ВИС» — взяла на себя повышенные обязательства по открытию движения по новой скоростной магистрали четвертого моста в декабре 2022 года», — приводит пресс-служба правительства слова Травникова, сказанные им во время посещения строительной площадки.

Глава региона добавил, что речь идет не об увеличении стоимости объекта, а об ускорении финансирования.