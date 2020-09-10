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Водители определили требования к подержанным авто

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Большинство российских автомобилистов предпочли бы купить подержанную машину, главные требования к авто — техническое состояние, история ДТП и стоимость, сообщается в исследовании маркетплейса Сберавто.

Сберавто опросил 1,5 тысячи человек из разных регионов России. 77% респондентов готовы рассматривать только частные объявления о продаже подержанного автомобиля, 10% — могут приобрести новую машину у дилера, столько же предпочли бы купить в салоне машину с пробегом по программе trade-in, приводит РБК данные исследования.

При поиске автомобиля на вторичном рынке россияне чаще всего обращают внимание на его техническое состояние — так ответили 50% опрошенных, которым предложили выбрать несколько наиболее важных критериев покупки. В список основных факторов попали: история ДТП (48%), пробег (46%), стоимость (45%) и количество владельцев по ПТС (37%). Около трети респондентов отметили, что для них важно состояние кузова и краски.

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Наиболее внимательно к выбору подержанной машины относятся автолюбители в возрасте от 45 лет. Отказаться от покупки они могут из-за неподходящего технического состояния (38%), неблагоприятной истории ДТП (25%) и использования автомобиля в качестве такси (15%).

Что касается выбора нового автомобиля, то ключевыми факторами стали стоимость (61%) и комплектация (54%). Для четверти респондентов оказались важны спецпредложения, а также стоимость техобслуживания.

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