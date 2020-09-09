Автовладельцы сильно изменили предпочтения за пять лет

Автовладельцы в России переходят со старых моделей Lada на более новые, а также все чаще выбирают корейские машины, свидетельствует исследование автомобильного портала «Дром».

Аналитики сравнили собственную базу в 4,5 миллиона объявлений за 2015 год и 8 месяцев 2020 года. Топ-10 пять лет назад возглавлял ВАЗ-2107, сейчас — Lada Granta. Второе и третье места в 2015 занимали ВАЗ-2114 «Самара» и ВАЗ-2110, в этому году — Toyota Camry и Hyundai Solaris.

В десятку самых продаваемых авто пять лет назад входили три модели Toyota — Corolla, Camry и Mark II, три АвтоВАЗа — Priora, 2106 и 2109, а также Ford Focus. В этом году в списке появились Kia Rio и Toyota RAV4.

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«В целом по стране из года в год теряют позиции в рейтинге Лады 2106, 2107, 2109, 2110 и 2114. Они постепенно выходят из обращения, в связи с возрастом и техническим состоянием и уступают места отечественным приемникам — Гранте (1 место), Приоре (4 место), Калине (11 место) и в перспективе Весте», — прокомментировал аналитик «Дрома» Игорь Олейников.

Эксперт отметил и попадание в топ корейских марок: Kia Rio за пять лет поднялся с 39 на пятое место, а Hyundai Solaris с 32 на третью строчку рейтинга. Такой стремительный рост популярности вызван удачным дизайном и более низкой ценой в отличие от европейских и японских аналогов.

В центральных регионах, а также Москве и Санкт-Петербурге лидерами стали модели корейских автоконцернов — Hyundai Solaris и Kia Rio. Основную конкуренцию им на вторичном рынке составляет Ford Focus. Немного южнее в Свердловской и Челябинской области становится больше представителей АвтоВАЗа: Lada Priora, Lada 2110 и 2114. В Новосибирской области предпочитают «японцев» — Toyota Camry и Corolla.