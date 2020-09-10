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Лидеров белорусских протестов заключили под стражу

Источник:
ТАСС
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Фото: Координационный совет белорусской оппозиции / CC BY-SA 4.0

Белорусские власти заключили под стражу членов президиума Координационного совета оппозиции Марию Колесникову и Максима Знака. Их подозревают по делу о призывах к захвату власти,

«В отношении подозреваемых Марии Колесниковой и Максима Знака с санкции прокурора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также по подозрению в совершении указанного преступления задержан [юрист штаба Координационного совета] Илья Салей», — приводит ТАСС сообщение Следственного комитета Белоруссии.

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В СК сообщили, что есть доказательства совершения членами Координационного совета действий, направленных на дестабилизацию ситуации в стране.

В ведомстве добавили, что «указанные действия совершались с использованием СМИ и интернет-ресурсов».

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