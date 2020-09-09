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Кремль прокомментировал «поглощение» Белоруссии

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Предположение о возможном «поглощении» Россией Белоруссии после визита в Москву президента Александра Лукашенко являются «абсолютной чушью», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Никаких слияний, поглощений и так далее быть не может как результат визита. Это абсолютная чушь. Визит важный, особенно с учетом тех дней, которые переживает Белоруссия», — подчеркнул Песков.

По его словам, на повестке переговоров торгово-экономическое сотрудничество, вопросы, связанные с задолженностями и поставками энергоресурсов, а также вопросы интеграции в рамках ЕАЭС, СНГ и Союзного государства.

«И обмен мнениями по наиболее актуальным процессам, которые происходят на европейском континенте, региональные конфликты — всегда это все обсуждается двумя президентами»,— уточнил пресс-секретарь российского лидера.

Ожидается, что официальный визит Лукашенко в Москву состоится 14 сентября. При этом официально белорусские и российские власти пока не подтвердили дату переговоров двух глав государств.

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