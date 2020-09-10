Германия признала, что жизнь Навальному спасли омские врачи

Власти Германии считают, что оппозиционный политик Алексей Навальный выжил лишь благодаря «цепочке счастливых случайностей», а именно действиям пилотов самолета, в котором он летел, и врачей в Омске.

«В Берлине говорят, что он остался жив лишь благодаря цепочке счастливых обстоятельств, например быстрой реакции пилота, который экстренно посадил самолет, а также врачей в Омске, которые сразу же ввели Навальному атропин», — пишет газета Die Zeit со ссылкой на собственные источники.

Издание отмечает, что специалисты Института фармакологии и токсикологии Бундесвера, которые изучали пробы Навального, пришли к выводу, что он «был отравлен новым видом химического оружия "Новичок" — вариантом, которого до этого нападения мир еще не знал».

По мнению германских экспертов, он смертоноснее, чем «все другие виды группы». Следы вещества были найдены «на руках и горлышке бутылки, из которой он пил», приводит ТАСС выдержки из статьи. Газета отмечает, что, согласно выводам германской стороны, «этот вариант "Новичка" действует медленнее, чем известные до сих пор».