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Меркель допустила «газовые санкции» против России

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

Развитие ситуации отравлением оппозиционного политика Алексея Навального может повлиять на решение относительно завершения строительства «Северного потока—2», заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Канцлер придерживается мнения, что нельзя ничего исключать с самого начала», — сказал журналистам официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт в ответ на вопрос о будущем совместного газопровода.

При этом Зайберт подчеркнул, что увязывания этих ситуаций вместе прошло еще слишком мало времени, на первом этапе должна быть сформулирована общая позиция внутри Евросоюза. Для этого европейские партнеры обсудят инцидент на уровне министров иностранных дел.

Правительство ФРГ ранее сообщило, что в организме Навального найдены следы отравления боевым веществом группы «Новичок». Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас призвал Россию начать немедленное расследование инцидента.

В качестве возможных санкций в отношении России сразу несколько немецких политиков предложили заморозить строительство газопровода «Северный поток—2». При этом официальный Берлин на данном этапе считает, что газопровод должен быть достроен.

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