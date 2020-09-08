Юную подписчицу «Колумбайна» выписали из психдиспансера Красноярска

Школьницу в Красноярске, подписанную в соцсетях на группу о массовых расстрелах в школе «Колумбайн», выписали из психоневрологического диспансера, сообщил адвокат Агоры Владимир Васин.

«Сегодня утром 14-летнюю школьницу выписали из психиатрического стационара…. Впереди еще апелляция на решение суда о принудительной госпитализации и вызовы в СК, психологическая реабилитация и возвращение в школу», — написал Васин.

Жительница Красноярска рассказала, что сотрудники ФСБ 24 августа пришли в дом к ее родителям с обыском и увезли ее 14-летнюю сестру в психоневрологический диспансер. Поводом к этому, по словам девушки, стала подписка девочки на группы во «Вконтакте» о «Колумбайне». Затем суд принял решение о принудительной госпитализации девушки.

У 15-летнего жителя Красноярского края весной нашли четыре взрывных устройства. Он обсуждал в соцсетях желание взорвать школу.

В 2018 году ученик одной из школ Стерлитамака пришел на урок информатики с ножом и коктейлем Молотова. До появления охранника он успел ранить двух одноклассниц и учительницу, затем попытался покончить с собой. На допросе признавался, что был поклонником парней, устроивших бойню в американской школе «Колумбайн».