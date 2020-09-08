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Юную подписчицу «Колумбайна» выписали из психдиспансера Красноярска

Источник:
Sibnet.ru
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Школьницу в Красноярске, подписанную в соцсетях на группу о массовых расстрелах в школе «Колумбайн», выписали из психоневрологического диспансера, сообщил адвокат Агоры Владимир Васин.

«Сегодня утром 14-летнюю школьницу выписали из психиатрического стационара…. Впереди еще апелляция на решение суда о принудительной госпитализации и вызовы в СК, психологическая реабилитация и возвращение в школу», — написал Васин.

Жительница Красноярска рассказала, что сотрудники ФСБ 24 августа пришли в дом к ее родителям с обыском и увезли ее 14-летнюю сестру в психоневрологический диспансер. Поводом к этому, по словам девушки, стала подписка девочки на группы во «Вконтакте» о «Колумбайне». Затем суд принял решение о принудительной госпитализации девушки.

У 15-летнего жителя Красноярского края весной нашли четыре взрывных устройства. Он обсуждал в соцсетях желание взорвать школу.

В 2018 году ученик одной из школ Стерлитамака пришел на урок информатики с ножом и коктейлем Молотова. До появления охранника он успел ранить двух одноклассниц и учительницу, затем попытался покончить с собой. На допросе признавался, что был поклонником парней, устроивших бойню в американской школе «Колумбайн». 

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Топ комментариев

Иркут 69

Пусть мальчик привыкает с самого детства.... у наших запретов нет логики. Запрет ради запрета... ☺️

_ASUS__

верить заявлениям властей украины это глубочайшая клиника ... потому то страна и в режиме постепенного...

Иркут 69

ФНБ это не главная кубышка РФ, а последняя... 👆

ifhbrjd

Скорее всего так и будет. Он же не дочка депутат. И не начальник ГИБДД.

Partizan1996

Держим кулачки за Алексея, чтобы он поскорее выздоровел!