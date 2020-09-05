Сборная России вырвала победу в танковом биатлоне

Сборная России победила в международных состязаниях по танковому биатлону, которые проходили на полигоне «Алабино» в Подмосковье.

Согласно прямой трансляции на телеканале «Звезда», российский экипаж проехал трассу за 1 час 28 минут 53 секунды. На втором месте — команда Китая, которая потратила на все задания 1 час 29 минут 30 секунд.

Таким образом, российские танкисты опередили китайских конкурентов всего на 37 секунд, борьба шла до самого последнего рубежа. На третьем месте оказалась команда Белоруссии с показателем 1 час 37 минут 48 секунд.

На четвертом месте — экипаж из Азербайджана, потративший на трассу 1 час 54 минуты 22 секунды. По правилам, в финал пробиваются четыре экипажа, показавшие лучшее время в предварительных заездах.

Впервые соревнования по танковому биатлону прошли в России в 2013 году, тогда они собрали экипажи из четырех стран. В прошлом году в них принимали участие танкисты из 22 государств. Все семь состоявшихся чемпионатов выиграла сборная России.