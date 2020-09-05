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Сборная России вырвала победу в танковом биатлоне

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Сборная России победила в международных состязаниях по танковому биатлону, которые проходили на полигоне «Алабино» в Подмосковье.

Согласно прямой трансляции на телеканале «Звезда», российский экипаж проехал трассу за 1 час 28 минут 53 секунды. На втором месте — команда Китая, которая потратила на все задания 1 час 29 минут 30 секунд.

Таким образом, российские танкисты опередили китайских конкурентов всего на 37 секунд, борьба шла до самого последнего рубежа. На третьем месте оказалась команда Белоруссии с показателем 1 час 37 минут 48 секунд.

На четвертом месте — экипаж из Азербайджана, потративший на трассу 1 час 54 минуты 22 секунды. По правилам, в финал пробиваются четыре экипажа, показавшие лучшее время в предварительных заездах.

Впервые соревнования по танковому биатлону прошли в России в 2013 году, тогда они собрали экипажи из четырех стран. В прошлом году в них принимали участие танкисты из 22 государств. Все семь состоявшихся чемпионатов выиграла сборная России.

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Топ комментариев

SCP 001

Цитатакоторую Навальный взял с собой в последнюю поездку по регионам России.Списали уже?

Saw77

наверно витаминки вкалывают.....

shidoshi

Зачем это здесь ??? мы что не видели как глюкозу колят ?)))

Иркут 69

Наглядный пример некоторым дубовым товарисчам, что твердят о том как наша экономика и наши траты не зависят...

mogaleksej

ню-ню ... как "пробирки" перед вторжением в Ирак ... как "факты геноцида" перед вторжением в Косово ..