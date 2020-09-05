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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Трамп прокомментировал отравление Навального

Источник:
ТАСС
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Фото: © The White House

США намерены внимательно изучать ситуацию вокруг российского оппозиционера Алексея Навального, заявил президент Дональд Трамп.

Американский лидер отметил, что доверяет выводам немецких властей в отношении Навального, согласно которым политика отправили боевым ядом. Однако Трамп указал, что пока США этих данных не видели.

Трамп добавил, что не будет возражать по поводу мер, которые планируют принять в Берлине в связи с этим в отношении России. Он также отметил, что если Россия окажется причастна к случившемуся, он будет «очень разозлен».

Ранее власти Германии заявили, что блогера якобы отравили боевым нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не исключил в связи с этим введения санкций.

Кремль отвергает все обвинения в свой адрес. Москва отметила, что следствие по делу Навального откроют, если будет подтверждено наличие в его биологических пробах отравляющих веществ.

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Топ комментариев

SCP 001

Цитатакоторую Навальный взял с собой в последнюю поездку по регионам России.Списали уже?

shidoshi

Зачем это здесь ??? мы что не видели как глюкозу колят ?)))

Иркут 69

Наглядный пример некоторым дубовым товарисчам, что твердят о том как наша экономика и наши траты не зависят...

Д. В

Сидит за личным забором и рассказывает о Свободе.

Иркут 69

Маньяки какие то ей богу..... 😕Я понимаю, они обязаны нести эту пургу по долгу службы, но зачем частить...