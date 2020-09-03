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Ученый исключил возможность отравления Навального «Новичком»

Источник:
«Соловьев Live»
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Фото: © Sibnet.ru

Доктор химических наук Леонид Ринк, участвовавший в создании боевого отравляющего вещества «Новичок», исключил возможность отравления им Алексея Навального.

По его словам, «Новичок» представляет собой «коктейль» из множества компонентов, который не готов к использованию до тех пор, пока не взорвется. Ученый назвал смешным предположение, что «Новичок» можно применять для убийства отдельного человека, поскольку эта система способна уничтожить воинскую часть.

Симптомы Навального совершенно не похожи на отравление таким веществом. «У пораженного «Новичком» человека обычно резко сужаются зрачки, начинаются судороги, после чего смерть наступает за несколько минут», — сказал Ринк в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

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Он подчеркнул, что использовать «Новичок» в подобных условиях не просто нецелесообразно, но и невозможно, поэтому можно говорить о применении веществ схожего типа. «Которые, кстати, хорошо умеют делать немцы, англичане, шведы, чехи и американцы, конечно», — рассказал он.

Ранее специалисты лаборатории бундесвера заявили, что блогера якобы отравили боевым веществом нервно-паралитического действия из группы «Новичок». Представитель МИД России Мария Захарова назвала утверждение Берлина бездоказательным, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что российские специалисты отравляющих веществ в организме Навального не выявили.

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