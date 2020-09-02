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Рубль обвалился из-за «Новичка»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Рубль обвалился на фоне сообщений об отравлении Алексея Навального боевым веществом группы «Новичок», свидетельствуют данные торгов. Российская валюта подешевела примерно на рубль к доллару и евро.

Так, курс доллара расчетами «завтра» вырос 75,48 рубля, курс евро — до уровня 89,16 рубля, следует из данных Московской биржи. Падение курса началось сразу после заявления властей ФРГ.

Пресс-служба правительства Германии сообщила, что при отравлении Алексея Навального было использовано боевое отравляющее вещество из группы «Новичок», его нашли в организме российского политика специалисты лаборатории бундесвера.

Правительство Германии в связи с этим планирует связаться с Организацией по запрещению химического оружия. Немецкий кабмин также уведомит партнеров по ЕС и НАТО о результатах обследования Навального, чтобы выработать общую реакцию.

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Топ комментариев

Иркут 69

Ну надо же с чего то начинать... 😀А то вдруг скажут кумовство, мол своих пристраивает.... а тут чистой...

Alexander222

А почему не министром? Гениальный ребёнок...

Гроза10

Мама, папа, я - правительство Чечни.

olegsbeglov

Я тоже думаю, что она самый умный и культурный человек в Чечне. Кто кроме неё? Да нет конечно...Кумовство...

Удавиков

ЦитатаКумовство долбаное и злоупотребление полномочиямиБич нынешней власти.