Массовые мероприятия разрешили в Забайкалье

Спортивные, культурные и другие массовые мероприятия разрешили проводить в Забайкалье с 26 августа, сообщила пресс-служба правительства края.

«Снимаются ограничения на проведение деловых, культурных, спортивных, физкультурных, зрелищных и иных массовых мероприятий. Число участников может достигать более 50 человек. Все это возможно при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических правил», — говорится в сообщении.

При этом в Забайкалье сохраняются режим самоизоляции для пожилых людей, обязательный масочный режим, соблюдение социальной дистанции.

По информации краевого правительства, регион находится на финальном этапе снятия ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса.