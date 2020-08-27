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Массовые мероприятия разрешили в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Андрей Кучеренко

Спортивные, культурные и другие массовые мероприятия разрешили проводить в Забайкалье с 26 августа, сообщила пресс-служба правительства края.

«Снимаются ограничения на проведение деловых, культурных, спортивных, физкультурных, зрелищных и иных массовых мероприятий. Число участников может достигать более 50 человек. Все это возможно при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических правил», — говорится в сообщении.

При этом в Забайкалье сохраняются режим самоизоляции для пожилых людей, обязательный масочный режим, соблюдение социальной дистанции.

По информации краевого правительства, регион находится на финальном этапе снятия ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса.

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