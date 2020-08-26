Статую Будды сделали для первого в мире Дворца Ваджрадхары в Бурятии

Мастера Иволгинского дацана закончили основные работы по созданию статуи Будды Ваджрадхары (Очирдари), осталось только выполнить отделку и золочение, статую разместят в первом в мире Дворец Будды Ваджрадхары, сообщается на сайте дацана.

Статую поставят 19 сентября во время освящения Дворца Ваджрадхары, который возводится на месте бывшего Янгажинского дацана. Янгажинский дацан – один из ста­рейших буддийских храмов России, основанный в 1830 году. В 2017 году его решили восстановить, это народная стройка.

«Подобного нигде в мире нет. Очирдара бурхан является Буддой изначального. Все произошло от него, и ли­ния преемственности по системе тантр идет от него. Будда Шакьямуни есть жи­вое воплощение Очирдари бурхана», — отмечал в интервью декан факультета «Дуйнхор» Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» Буда лама Цыде­нов.