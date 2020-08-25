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Генпрокуратура заинтересовалась ростом пожаров в красноярских лесах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pixabay.com/ru/users/skeeze-272447/

Генпрокуратура РФ проанализирует причины роста пожаров в лесах Красноярского края, сообщает ведомство.

Генпрокуратура из-за обострения пожароопасной ситуации в лесах Красноярского края оценит причины возгораний, своевременности привлечения сил и средств тушения огня, а также достаточности обеспечения пожарных формирований необходимыми техникой и оборудованием для ликвидации природных пожаров.

Летом 2019 года в некоторых регионах Сибири ввели режим чрезвычайно ситуации из-за пожаров в тайге, охватившие большие площади. В Красноярском крае сгорели более 54 тысяч гектаров, в Иркутской области более 14 тысяч. Соседние регионы Сибири заволокло едким дымом. Счетная палата (СП) РФ оценила ущерб российской экономике от лесных пожаров на сумму более 2,4 миллиарда рублей. 

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