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Полицию вызвали в больницу к Навальному

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Пресс-секретарь оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш вызвала полицию в больницу из-за подозрений, что мужчину отравили в томском аэропорту, сообщила сама Ярмыш в Twitter.

Утром Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Рейс экстренно сел в Омске, Навальному эвакуировали в больницу, он находится в реанимации.

«Алексей по-прежнему без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В больницу по нашему требованию вызвали полицию», — написала Ярмыш.

Представитель пресс-службы УМВД РФ по Омской области Sibnet.ru пообещал сообщить позже, отправились ли к Навальному сотрудники полиции.

Руководство кофейни на втором этаже томского аэропорта, где пил чай политик, после которого, предположительно, ему стало плохо, инициировало внутреннюю проверку.

«Выясняем все обстоятельства, будем изучать записи с камер наблюдения», — сообщил агентству «Интерфакс» директор кофейни.

Как сообщил ТАСС главврач БСМП № 1 Александр Мураховский, Навальный находится в тяжелом состоянии.

«Сегодня в аэропорту Омск-Центральный совершил экстренную посадку самолет авиакомпании S7, на борту которого находится блогер Алексей Навальный. Машиной скорой помощи блогера доставили в одну из больниц города. На данный момент Навальный находится в реанимации, где ему проводят все необходимые обследования», — сообщила пресс-служба правительства региона.

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