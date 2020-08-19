Трамп перепутал протестующих в Белоруссии с террористами

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время общения с журналистами не расслышал вопрос о Белоруссии и переспросил о террористах.

«Поддерживаю ли я протестующих и террористов?» — уточнил американский лидер после вопроса об его отношении к событиям в Белоруссии и возможном послании для России.

Когда же американскому президенту объяснили, о чем именно идет речь, он отделался дежурной репликой о важности демократии. «Мне нравится видеть демократию. Это очень важное слово. Не похоже, чтобы там, в Белоруссии, было очень много демократии. Но мы говорим с разными людьми в нужное время. И в подходящее время мы поговорим с Россией», — приводит РИА Новости слова Трампа.

После этого он назвал акции белорусской оппозиции мирными маршами и использовал это для обсуждения внутренней повестки — ситуации в Портленде.

В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы, на которых Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал чуть более 80%, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,12%. Оппозиция эти результаты не признала и потребовала новых выборов. По всей стране вспыхнули акции протеста.