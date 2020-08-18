Вышла фотореалистичная игра Microsoft Flight Simulator

Симулятор Microsoft Flight Simulator появился в продаже 18 августа, игра уже получила высочайшие оценки критиков — на агрегаторе Metacritic ее рейтинг составляет 94 балла из 100.

Отмечается, что симулятор обладает великолепной фотореалистичной графикой, а также детально воссоздает гигантские территории для исследования — в игре появятся все аэропорты мира, это более 37 тысяч объектов.

Карта симулятора полностью повторяет площадь Земли — около 510 миллионов квадратных километров. Игра также использует реальные данные о погоде на планете. Полеты между городами происходят в реальном времени — на один маршрут могут уйти десятки часов.

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Примечательно, что пираты смогли обойти защиту Microsoft Flight Simulator спустя несколько часов после релиза игры, соответствующая информация об успешном взломе появилась на портале Crack Watch.

Российским игрокам Microsoft Flight Simulator обойдется в 4356 рублей. В перспективе игра также выйдет на Xbox One, однако даты релиза у консольной версии симулятора пока нет.