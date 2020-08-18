Вышла фотореалистичная игра Microsoft Flight Simulator

Симулятор Microsoft Flight Simulator появился в продаже 18 августа, игра уже получила высочайшие оценки критиков — на агрегаторе Metacritic ее рейтинг составляет 94 балла из 100.
Отмечается, что симулятор обладает великолепной фотореалистичной графикой, а также детально воссоздает гигантские территории для исследования — в игре появятся все аэропорты мира, это более 37 тысяч объектов.
Карта симулятора полностью повторяет площадь Земли — около 510 миллионов квадратных километров. Игра также использует реальные данные о погоде на планете. Полеты между городами происходят в реальном времени — на один маршрут могут уйти десятки часов.
Примечательно, что пираты смогли обойти защиту Microsoft Flight Simulator спустя несколько часов после релиза игры, соответствующая информация об успешном взломе появилась на портале Crack Watch.
Российским игрокам Microsoft Flight Simulator обойдется в 4356 рублей. В перспективе игра также выйдет на Xbox One, однако даты релиза у консольной версии симулятора пока нет.