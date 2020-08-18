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Вышла фотореалистичная игра Microsoft Flight Simulator

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Gary Danvers / Attribution-ShareAlike License

Симулятор Microsoft Flight Simulator появился в продаже 18 августа, игра уже получила высочайшие оценки критиков — на агрегаторе Metacritic ее рейтинг составляет 94 балла из 100.

Отмечается, что симулятор обладает великолепной фотореалистичной графикой, а также детально воссоздает гигантские территории для исследования — в игре появятся все аэропорты мира, это более 37 тысяч объектов.

Карта симулятора полностью повторяет площадь Земли — около 510 миллионов квадратных километров. Игра также использует реальные данные о погоде на планете. Полеты между городами происходят в реальном времени — на один маршрут могут уйти десятки часов.

Примечательно, что пираты смогли обойти защиту Microsoft Flight Simulator спустя несколько часов после релиза игры, соответствующая информация об успешном взломе появилась на портале Crack Watch.

Российским игрокам Microsoft Flight Simulator обойдется в 4356 рублей. В перспективе игра также выйдет на Xbox One, однако даты релиза у консольной версии симулятора пока нет.

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Топ комментариев

TehN1k

Ну а руководить она будет тоже из литвы Иностранные преподаватели сейчас научат её, как страну про...Всё...

corrector

вижу офигенно красивый чистый ухоженный город, прекрасные дороги европейского уровня, вижу множество...

DYNAMO7294

Одной "пятой точкой" на двух стульях не усидишь!

Uynachalnica

Это как, он и не сидел, но уже пропагандирует тюремные понятия?

_ASUS__

начало конца беларуси ... новые потоки в европу проституток из об нищающей беларуси органично дополнят...
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