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Прожиточный минимум в России поднимут на 625 рублей

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Минтруд России предложил установить прожиточный минимум за II квартал 2020 года на уровне 11 468 руб. на душу населения, 12 392 рублей для трудоспособного населения, 9 422 рублей — для пенсионеров.

«Установить по согласованию с Министерством экономического развития РФ и Министерством финансов РФ величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за II квартал 2020 года на душу населения 11 468 рублей, для трудоспособного населения — 12 392 рубля, пенсионеров — 9 422 рубля, детей — 11 423 рубля», — приводит ТАСС пояснительную записку к документу.

В документе отмечается, что величина прожиточного минимума за II квартал 2020 года по отношению к I кварталу 2020 года увеличилась на душу населения на 5,8%, для трудоспособного населения — на 5,6%, для пенсионеров — на 5,3%, для детей — на 6,5%.

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Увеличение прожиточного минимума по сравнению с предыдущим кварталом обусловлено повышением стоимости продуктов питания, используемых при его исчислении.

«Самый значительный рост потребительских цен отмечается на плодоовощную продукцию и картофель. Так, в среднем за II квартал 2020 года по сравнению с предыдущим кварталом цена на лук репчатый выросла на 56,9%, на картофель — на 41,7%, на морковь — на 32,2%, на яблоки — на 25,8%, на капусту белокочанную свежую - на 24,5%, на свеклу столовую — на 20,4%», — уточняется в документе.

Повысились также цены на все молочные продукты, в том числе на сыры сычужные твердые и мягкие на 1,8%, сметану — на 1,7%, творог жирный — на 1,2%, масло сливочное — на 1,1%, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности — на 0,4%. Крупа гречневая-ядрица подорожала на 24,2%.

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