Кремль отреагировал на сообщения о росте числа бедных россиян

Сокращение числа бедных является основным приоритетом президента России Владимира Путина и российского правительства, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Доля россиян, живущих за чертой бедности, в 11 регионах страны в 2019 году превысила 20%, в среднем по России она была выше 12%, при этом в Туве этот уровень оказался максимальным — порядка 35%, говорится в накануне опубликованном исследовании уровня доходов населения в регионах.

«Борьба за сокращение количества тех, кто находится ниже уровня бедности, является одним из главных приоритетов для президента Путина и нашего правительства», — цитирует ТАСС пресс-секретаря президента.

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По его словам, в России действует целый ряд программ, направленных на сокращение бедности. «Иногда, к сожалению, мировая реальность, такая как всемирный кризис 2008 года, как беспрецедентный кризис, связанный с пандемией 2020 года, негативно влияет на реализацию этих планов правительства, но тем не менее это не значит что кто-то собирается сидеть сложа руки», — отметил представитель Кремля.

«Нацпроекты работают, в них могут вноситься корректировки, но они работают», — подчеркнул Песков.