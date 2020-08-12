Лукашенко призвал протестующих найти работу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в массовых акциях протеста участвуют только безработные люди с криминальным прошлым и посоветовал митингующим найти источник дохода.

«Основа всех этих так называемых протестующих — люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы — значит, гуляй дядя по улицам и проспектам. Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться на работу тем, кто не работает», — сказал Лукашенко.

После президентских выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста из-за несогласия с официальными результатами голосования, согласно которым победу одержал действующий глава государства.

В города Белоруссии для разгона митингующих были введены части ОМОНа, внутренних войск и других силовых структур. Для подавления протестов силовики применили слезоточивый газ и резиновые пули.