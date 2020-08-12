Жителей Кузбасса оштрафуют за отсутствие маски в лесу

Лесники в Кемеровской области получили право штрафовать нарушителей масочного режима, соответствующее постановление подписал губернатор Сергей Цивилёв.

Право составлять протоколы в отношении нарушителей масочного режима теперь имеют руководители, а также инспекторы, инженеры и старшие специалисты территориальных отделов по Ижморскому, Яйскому и Крапивинскому лесничествам, говорится в документе от 11 августа, опубликованном на сайте правительства Кузбасса.

В департаменте лесного комплекса Кузбасса сообщили, пока что ни один из сотрудников не применил свое право штрафовать граждан за нарушение масочного режима, и в целом такой практики пока у сотрудников департамента не было.

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«У нас обширная практика по нарушению лесного законодательства, санитарного законодательства, нарушения правил пожарной безопасности в лесах, привлечения к ответственности за незаконные вырубки леса. Сотрудники департамента во время рейдов привлекают к ответственности, в том числе и уголовной, как частных лиц, например, "черных лесорубов" или шишкарей, так и сотрудников лесоперерабатывающих предприятий. Как будет складываться практика в этом случае, еще предстоит узнать», — цитирует пресс-службу департамента «Сибдепо».

Масочный режим в Кузбассе действует с 12 мая. Защитное средство необходимо носить везде в общественных местах, за его отсутствие предусмотрен штраф — для граждан от 1 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — до 300 тысяч рублей. Региональный Роспотребнадзор заявил, что пока не планирует отменять или смягчать режим.

По данным на 12 августа, в Кузбассе зафиксировано 4736 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 3229 человек выздоровело, 33 пациента скончались.