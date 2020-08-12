НАВЕРХ

Жителей Кузбасса оштрафуют за отсутствие маски в лесу

Источник:
Sibnet.ru
163 3
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Лесники в Кемеровской области получили право штрафовать нарушителей масочного режима, соответствующее постановление подписал губернатор Сергей Цивилёв.

Право составлять протоколы в отношении нарушителей масочного режима теперь имеют руководители, а также инспекторы, инженеры и старшие специалисты территориальных отделов по Ижморскому, Яйскому и Крапивинскому лесничествам, говорится в документе от 11 августа, опубликованном на сайте правительства Кузбасса.

В департаменте лесного комплекса Кузбасса сообщили, пока что ни один из сотрудников не применил свое право штрафовать граждан за нарушение масочного режима, и в целом такой практики пока у сотрудников департамента не было.

#Здоровье
Где затаился коронавирус: самые заразные места и предметы

«У нас обширная практика по нарушению лесного законодательства, санитарного законодательства, нарушения правил пожарной безопасности в лесах, привлечения к ответственности за незаконные вырубки леса. Сотрудники департамента во время рейдов привлекают к ответственности, в том числе и уголовной, как частных лиц, например, "черных лесорубов" или шишкарей, так и сотрудников лесоперерабатывающих предприятий. Как будет складываться практика в этом случае, еще предстоит узнать», — цитирует пресс-службу департамента «Сибдепо».

Масочный режим в Кузбассе действует с 12 мая. Защитное средство необходимо носить везде в общественных местах, за его отсутствие предусмотрен штраф — для граждан от 1 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — до 300 тысяч рублей. Региональный Роспотребнадзор заявил, что пока не планирует отменять или смягчать режим.

По данным на 12 августа, в Кузбассе зафиксировано 4736 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 3229 человек выздоровело, 33 пациента скончались.

Тема: Распространение коронавируса
Как создают вакцины без вирусов. ИНТЕРВЬЮ
Российская экономика в пик пандемии рухнула на 8,5%
Минкульт рассказал об открытии театров и кинозалов в Новосибирске
Антонио Бандерас заболел COVID-19
смотреть все
Кузбасс #Новости COVID19 #Местная власть
КАРТИНА ДНЯ
•
Российская экономика в пик пандемии рухнула на 8,5%
•
Страны Европы потребовали от Лукашенко диалога с оппозицией
•
Составлен список самых перспективных профессий будущего
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Подробности
•
Прогресс или вторжение: как камеры захватывают мир
•
Мифы и паразиты: чем опасна речная и морская рыба
•
Первые в мире: что известно о российской вакцине от коронавируса?
•
Метеорный ливень: россияне увидят самый яркий звездопад
Как это работает
•
IP и угол обзора: выбираем камеру для уличного наблюдения
•
Жужжащая смерть: чем опасен укус шершня?
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Красноярск заволокло дымом от лесных пожаров
Сибирь 12.08.2020 13:54
Новосибирская ТЭЦ-5 уменьшит выбросы на 300 тонн
Сибирь 12.08.2020 13:19
Жителей Кузбасса оштрафуют за отсутствие маски в лесу
Сибирь 12.08.2020 13:05
Сибирские регионы вышли в лидеры по незаконной вырубке леса
Сибирь 12.08.2020 11:59
Самое популярное
Игра потребует на прохождение десятки триллионов лет
5854
Ремейк S.T.A.L.K.E.R. с новой графикой показали на видео
5466
Никита Ефремов прорекламировал отдых в Горном Алтае
4970
Samsung выпустила для россиян самый дешевый смартфон
4828
Обсуждение (3)
КАРТИНА ДНЯ
•
Российская экономика в пик пандемии рухнула на 8,5%
•
Страны Европы потребовали от Лукашенко диалога с оппозицией
•
Составлен список самых перспективных профессий будущего
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
Как это работает
•
IP и угол обзора: выбираем камеру для уличного наблюдения
•
Жужжащая смерть: чем опасен укус шершня?
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Прогресс или вторжение: как камеры захватывают мир
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Видеокамеры во дворе и подъезде: запреты от соседей
•
Самые нелепые ограбления, снятые камерами наблюдения
•
Форматы цифрового звука: как подобрать оптимальный
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Минобороны впервые раскрыло условия для ядерного удара
49
Германия назвала угрозы США «объявлением войны»
43
Госдеп разослал россиянам СМС с предложением денег
41
Тихановская потребовала от Лукашенко передачи власти
27
Путин и Лукашенко обсудили задержание россиян
21
Видео
Софт
Афиша
Фото
Астро
Микс
Помощник абонента
Все сервисы
О SIBNET.RUНаши спецпроекты
Реклама+7 (383) 347-06-78, 347-10-50reclame@support.sibnet.ru
ТехподдержкаОтправить сообщение:help.sibnet.ru
ВакансииОтправить резюме:job@sibnet.ru
Правила цитированияПравила комментированияПользовательское соглашениеПолитика конфиденциальности
Редакция +7 (383) 347-86-84 info@sibnet.ru
Интернет-издание INFO
Зарегистрировано в Роскомнадзоре, свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-61386 от 10 апреля 2015 года. Учредитель АО «Ринет». Главный редактор: Чернов О.А.
Обнаружили в тексте ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter