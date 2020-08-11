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Строящаяся школа обрушилась в Томске, есть пострадавшие

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Следственного управления СК РФ

Четыре человека пострадали в результате обрушения строящейся школы в Томске, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает СУ СК РФ по Томской области.

Обрушение стройки произошло в понедельник, 10 августа, в микрорайоне Северный парк Томска. Про данным областного Депздрава, в результате происшествия в больницу госпитализированы три человека, один направлен на амбулаторное лечение.

«Состояние 31-летнего мужчины врачи оценивают как тяжелое, 22-летний мужчина находится в состоянии средней степени тяжести, мужчина 38 лет - в удовлетворительном. Все они проходят лечение в травматологическом отделении больницы», — говорится в сообщении Telegram-канала «Область здоровья».

Следователи проводят проверку, по результатам которых будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

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