Площадь пожара на Хилокской свалке сократилась в три раза

Площадь пожара на мусорном полигоне «Левобережный» в Новосибирске после пяти суток тушения сократилась с 1,5 тысяч до 600 квадратных метров, сообщил в понедельник в ходе оперативного совещания областного правительства начальник ГУ МЧС по региону Виктор Орлов.

Полигон твердых бытовых отходов «Левобережный» загорелся в ночь на 5 августа. Продолжается глубинное тление, из-за чего окрестности свалки окутал дым.

«Тушение продолжается, оставшаяся площадь составляет около 600 квадратных метров. Затруднение вызывает горение внутри, проводится мониторинг качества атмосферного воздуха», — цитирует ТАСС Орлов.

Как пояснил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, пока отклонений от норм ПДК не зафиксировано. Для тушения возгорания использовано 6,5 тысяч кубометров грунта.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил выделить дополнительный участок земли для организации оградительного периметра вокруг мусорного полигона «Левобережный». Власти обяжут регоператора в области обращения с ТКО погасить месячную задолженность в размере 55 миллионов перед муниципальным предприятием, владеющим полигоном.