Бани и рестораны откроют в Новосибирской области

Правительство Новосибирской области готово снять ограничения на работу бассейнов, банных комплексов, а также залов ресторанов. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников в ходе оперативного совещания в понедельник.

Глава региона предложил на заседании правительства в понедельник окончательно решить этот вопрос. После этого нужно будет внести изменения в соответствующий указ, и вышеперечисленные организации смогут открыться.

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В июле в Новосибирской области открылись продовольственные рынки, летние кафе и террасы, а также непродовольственные магазины, расположенные в торговых центрах. Жителям региона разрешили заниматься спортом на улице.

В июне начали музеи и Новосибирский зоопарк. Работа организаций разрешена при соблюдении масочного режима и социальной дистанции.

Остальные организации, в том числе фитнес-клубы, театры, кинотеатры, не смогут возобновить работу до особого распоряжения или до снятия режима повышенной готовности. Режим повышенной готовности действует в регионе до 31 августа.