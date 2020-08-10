НАВЕРХ

Бани и рестораны откроют в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
111 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Правительство Новосибирской области готово снять ограничения на работу бассейнов, банных комплексов, а также залов ресторанов. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников в ходе оперативного совещания в понедельник.

Глава региона предложил на заседании правительства в понедельник окончательно решить этот вопрос. После этого нужно будет внести изменения в соответствующий указ, и вышеперечисленные организации смогут открыться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДетские сады и аквапарки открыли на Алтае

В июле в Новосибирской области открылись продовольственные рынки, летние кафе и террасы, а также непродовольственные магазины, расположенные в торговых центрах. Жителям региона разрешили заниматься спортом на улице. 

В июне начали музеи и Новосибирский зоопарк. Работа организаций разрешена при соблюдении масочного режима и социальной дистанции.

Остальные организации, в том числе фитнес-клубы, театры, кинотеатры, не смогут возобновить работу до особого распоряжения или до снятия режима повышенной готовности. Режим повышенной готовности действует в регионе до 31 августа.

Еще по теме
Ученые рекомендовали стерилизовать маски в мультиварке
«Сидевшие в бункере» подхватят коронавирус осенью
Роспотребнадзор оценил вспышку вируса SFTS
Детские сады и аквапарки открыли на Алтае
смотреть все
Новосибирск #Здоровье #Город
КАРТИНА ДНЯ
•
Озвучены первые официальные итоги выборов президента Белорусии
•
Путин лишил генералов каракулевых шапок
•
Милиция разогнала акции протеста в Минске
•
Эпицентр взрыва в Бейруте показали с воздуха
Подробности
•
Хмельной ликбез: чем отличаются виды пива
•
Справка и страховка: что нужно для посещения Турции и Танзании
•
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
•
Панки путинской России: зарубежный взгляд на Little Big
Как это работает
•
Видеокамеры во дворе и подъезде: запреты от соседей
•
Самый простой шашлык: инструкция по приготовлению
•
Новый конкурс: самые интересные видео с камер наблюдения
•
Домашний лимонад: лимоны, мята и огурцы
НОВОСТИ СИБИРИ
Бани и рестораны откроют в Новосибирской области
Сибирь 10.08.2020 12:03
Белый пони «устроился» на работу в Иркутский зоосад
Сибирь 10.08.2020 11:38
Неизвестные в Бурятии подвинули бюст Валентины Терешковой
Сибирь 10.08.2020 10:28
Росстат сообщил настоящее число погибших от COVID-19 в Сибири
Сибирь 10.08.2020 10:07
Самое популярное
Игра от Ростелекома «Найди монтаж» стартовала на Sibnet.ru
27264
Справка и страховка: что нужно для посещения Турции и Танзании
10616
Глава кузбасского города заразился коронавирусом
5571
Летчиков Су-57 защитили от ядерного взрыва «золотой» кабиной
4178
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Озвучены первые официальные итоги выборов президента Белорусии
•
Путин лишил генералов каракулевых шапок
•
Милиция разогнала акции протеста в Минске
•
Эпицентр взрыва в Бейруте показали с воздуха
Как это работает
•
Видеокамеры во дворе и подъезде: запреты от соседей
•
Самый простой шашлык: инструкция по приготовлению
•
Новый конкурс: самые интересные видео с камер наблюдения
•
Домашний лимонад: лимоны, мята и огурцы
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Видеокамеры во дворе и подъезде: запреты от соседей
•
Форматы цифрового звука: как подобрать оптимальный
•
Жизнь в неведении: о чем не узнать без камеры наблюдения?
•
Камеры для дома: как работает видеонаблюдение Ростелекома
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Минобороны впервые раскрыло условия для ядерного удара
49
Германия назвала угрозы США «объявлением войны»
43
SpaceX провела первые летные испытания Starship
41
Госдеп разослал россиянам СМС с предложением денег
40
Лукашенко согласился на передачу задержанных россиян Украине
37
Видео
Софт
Афиша
Фото
Астро
Микс
Помощник абонента
Все сервисы
О SIBNET.RUНаши спецпроекты
Реклама+7 (383) 347-06-78, 347-10-50reclame@support.sibnet.ru
ТехподдержкаОтправить сообщение:help.sibnet.ru
ВакансииОтправить резюме:job@sibnet.ru
Правила цитированияПравила комментированияПользовательское соглашениеПолитика конфиденциальности
Редакция +7 (383) 347-86-84 info@sibnet.ru
Интернет-издание INFO
Зарегистрировано в Роскомнадзоре, свидетельство СМИ ЭЛ № ФС 77-61386 от 10 апреля 2015 года. Учредитель АО «Ринет». Главный редактор: Чернов О.А.
Обнаружили в тексте ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter