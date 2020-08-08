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Детские сады и аквапарки открыли на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отменил ряд ограничений, введенных ранее из-за коронавируса. В частности, открываются детские сады, аквапарки под открытым небом и расположенные в помещениях кафе.

Как уточняет правительство края, кроме детских садов возобновляется оказание услуг в сфере дополнительного образования детей организациями, не отнесенными к образовательным, в том числе негосударственными детскими садами.

Предприятия общественного питания, расположенные в закрытых помещениях, могут вернуться к работе при заполняемости не более 30% и соблюдении комплекса профилактических мер. Но до сих пор закрыты фуд-корты в торговых центрах.

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Также разрешается деятельность всех спортивных объектов, находящихся как на открытом воздухе, так и в помещениях, в том числе фитнес-центров, ледовых арен, уличных тренажеров, при соблюдении требований Роспотребнадзора. Это не распространяется на бассейны.

Разрешение возобновить работу получили парки культуры и отдыха, а также аттракционы и аквапарки, расположенные под открытым небом. При этом пока запрещено использование батутов.

В новом указе главы региона также разрешается возобновить деятельность муниципальных бань при соблюдении наполняемости не более 50% от проектной вместимости банного комплекса.

Разрешили розничную торговлю непродовольственными товарами в магазинах с общей площадью торгового зала менее 800 квадратных метров. Ранее разрешалось работать торговым объектам площадью менее 400 квадратных метров.

В то же время неизменным остается запрет на проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, физкультурных, спортивных и иных подобных мероприятий с массовым участием граждан. От этих запретов возможно будет отказаться при переходе к третьему этапу снятия ограничений.

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