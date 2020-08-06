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Справка и страховка: что нужно для посещения Турции и Танзании

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Engin_Akyurt / Pixabay License
Россия с 1 августа возобновила авиасообщение с тремя странами — Турцией, Великобританией и Танзанией. Нужно ли получать справки об отсутствии COVID-19, покупать ли дополнительную страховку, и какие еще нужны документы для отдыха в этих странах?
Турция

С 1 августа российским туристам доступны Стамбул и Анкара, а с 10 августа –курорты Антальи и Эгейского побережья Турции. Справка об отсутствии COVID-19 россиянам не требуется, виза также не нужна. Но из-за пандемии коронавируса принимающая сторона все-таки ввела ряд дополнительных требований к гостям.

Так, во время полета пассажиры должны заполнить специальную анкету. В ней указать личные данные, номер кресла, адрес пребывания в Турции, данные для связи. И обязательно заполнить графу о состоянии здоровья и о наличии или отсутствие симптомов COVID-19.

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По прибытии в аэропорт Турции до прохождения паспортного контроля у каждого пассажира измерят температуру. 

Если все нормально, то турист отправляется на отдых, а вот при повышенной температуре, насморке, кашле гостя отправят сдавать бесплатный тест на коронавирус и поместят на карантин. 

Если тест подтвердит наличие коронавируса, туристу придется отдыхать не на пляжах, а на больничной койке. Не повезет и тем, кто летел с больным в одном самолете. 

По заполненной анкете выявят пассажиров, сидевших на двух креслах спереди, сзади и по бокам от кресла заболевшего. Их тоже ждет проверка на наличие COVID-19 и 14-дневный карантин.

Подобные сложности отталкивают некоторых российских туристов от посещения Турции. Даже тех, кто очень хотел поскорее посетить эту страну.

«Многие привыкли, что Турция – это закинул вещи в чемодан и поехал... Сейчас еще опасаются лететь. Когда вернутся первые туристы, тогда заработает сарафанное радио. Сейчас едут те, кто давно купил путевки, но поехать смогли только сейчас. Вторая категория — кто без моря жить не может и не попадает в группу риска», — отметила директор турагентства «Африка» Наталья Куцевол.

Танзания

Полеты из России в Танзанию разрешены только на остров Занзибар. Но зато оттуда можно уехать в любую точку страны. Чартерных рейсов до Танзании нет, добраться можно только стыковочными.

По прилету от россиянина потребуют справку с отрицательным тестом на коронавирус COVID-19 на английском языке. Для посещения страны понадобится виза. Ее можно оформить в аэропорту прилета за 50 евро. Виза действует 90 дней.

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На борту самолета россиянам также предложат заполнить анкету, в аэропорту измерят температуру и при подозрении на COVID-19 проведут экспресс-тест. Если он окажется положительным, отправят в госпиталь.

Великобритания

Правительство Великобритании установило для россиян правило о 14-дневной самоизоляции. Справки об отсутствии коронавируса не требуется. А виза, как и прежде, нужна. За 48 часов до прибытия необходимо заполнить онлайн-форму. В ней указать свои паспортные данные, цель и детали поездки, а также место, где будет проходить самоизоляция.

В аэропорту Великобритании туристу измерят температуру и отправят к месту самоизоляции. За нарушение изоляции гость может схлопотать штраф в в 100 фунтов стерлингов. При повторном нарушении штраф увеличат или вообще запретят посещать страну в дальнейшем.

Какую страховку брать?

Стандартная медицинская страховка, которую обычно покупают при выезде за рубеж, по идее, предусматривает лечение и в случае заболевания COVID-19. Однако сумма стандартной страховки равна 35-40 тысячам евро. Если она сможет покрыть расходы по лечению больного COVID-19, то тогда проблем возникнуть не должно. 

Однако при тяжелых осложнениях могут возникнуть прецеденты, когда лимита стандартной страховки окажется недостаточно, обратила внимание Куцевол.

«Прецедента, чтобы человек заболел коронавирусом после открытия границ, еще не было. И мы не знаем, как и что будет, как поведет себя страховая компания. Поэтому мы рекомендуем оформлять дополнительную медицинскую страховку», — прокомментировала директор турфирмы.

Дополнительную или расширенную медицинскую страховку можно приобрести в тех же страховых агентствах, что и стандартную. Если турист не хочет покупать расширенную страховку, то лучше убедиться, что страховой договор гарантирует покрытие затрат на лечение COVID-19.

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