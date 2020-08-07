Сибирячка остановила пьянку мужа поджогом его друга

Женщина из поселка в Черепановском районе Новосибирской области сядет на четыре года за то, что подожгла знакомого, сообщает прокуратура региона.

Судом установлено, что в поселке Пятилетка Черепановского района Новосибирской области в июле прошлого года женщине не понравилось, что ее сожитель выпивал с другом на лавочке у дома. Она пыталась остановить это, но не выходило.

Тогда женщина облила друга смесью бензина и нефтемасла. А затем бросила горящую спичку. Мужчина получил ожоги лица, шеи, туловища, ног и правого плеча, сообщало ранее СУ СК РФ по региону.

Суд назначил подсудимой наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Новосибирский областной суд отклонил доводы жалобы адвоката и оставил приговор без изменения.